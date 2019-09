V prvem krogu uspešne vse domače ekipe

Ljubljana, 28. septembra - Začelo se je državno prvenstvo za košarkarice. Grosupeljčanke so pred domačimi gledalci premagale Domžale, Celjanke so bile pričakovano boljše od Akson Ilirije, Konjičanke so po napeti končnici premagale Maribor, Ledita pa je presenetila Triglav in z visoko zmago začela svoje nastope v 1. SKL.