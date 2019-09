Zagreb, 28. septembra - Košarkarji Cedevite Olimpije so se uvrstili v finale superpokala lige Aba. Potem ko so v četrtfinalu premagali FMP (101:92), so bili v polfinalu boljši še od Budućnosti s 103:75 (26:20, 50:46, 78:61). V finalu v nedeljo ob 20. uri se bodo pomerili s Partizanom.