Salzburg, 28. septembra - Po uvodnih dveh zmagah so hokejisti Sija Acronija Jesenic doživeli prvi poraz v novi sezoni alpske lige. Na gostovanju pri ekipi Eisbären iz Zell am Seeja, ki jo vodi slovenski trener Jaka Avgustinčič, so izgubili s 3:10 (1:6, 1:3, 1:1).