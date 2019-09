Coleman prvak na 100 m, v Dohi padel že prvi svetovni rekord

Doha, 28. septembra - Američan Christian Coleman je na 17. svetovnem prvenstvu v atletiki v Dohi po pričakovanjih osvojil naslov na 100 m in kje sedaj s časom 9,76 sekunde sedaj na šestem mestu večne lestvice vseh časov. Sprinterji ZDA pa so na razdalji osvojili deseti naslov. Gledalci so videli že tudi prvi svetovni rekord.