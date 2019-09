Po fantastični soboti si vikend z medaljo želi zaokrožiti Kauzer

Seu d'Urgell, 29. septembra - Po fantastični soboti, ko so slovenski kajakaši in kanuisti na svetovnem prvenstvu osvojili dve zlati in bronasto kolajno, bodo številni slovenski navijači v Seu d'Urgellu oči uprli v Petra Kauzerja. Olimpijski podprvak iz Ria bo svoji reprezentanci poskušal zagotoviti peto kolajno na tem tekmovanju, kajakašem pa kvoto za olimpijske igre.