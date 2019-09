Koper Primorska izgubila prvič po 7. marcu in 23 zaporednih zmagah

Zagreb, 28. septembra - Košarkarji Kopra Primorske so prekinili niz triindvajsetih zmag, ki so ga začeli 7. marca in ki jih je v prejšnji sezoni pripeljal do naslova v ligi Aba 2 ter državnemu prvenstvu. V polfinalu superpokala lige Aba v Zagrebu so morali priznati premoč beograjskemu Partizanu, ki je zmagal z 91:77 (19:22, 43:48, 66:62).