Terčeljeva in Božič odbojkarjem: Samo tako naprej, s srcem in brezkompromisno

Seu d'Urgell, 28. septembra - Slovenska sobotna junaka kajakaških in kanuističnih tekmovanj v Seu'd Urgellu Eva Terčelj in Luka Božič sta si ogledala polfinalni obračun slovenske odbojkarske reprezentance proti Poljski. Oba sta bila navdušena nad predstavo izbrancev Alberta Giulianija in verjameta, da jo bodo ponovili tudi v pariškem finalu proti Srbiji.