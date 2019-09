Na Norveškem odkrili spomenik posvečen žrtvam napadov v Oslu in na Utoyi

Oslo, 28. septembra - Več kot osem let po napadih v Oslu in na otoku Utoya so danes v norveški prestolnici danes odkrili spomenik 77 smrtnim žrtvam. Na slovesnosti pred stolnico v Oslu so sodelovali tudi tamkajšnji župan Raymond Johansen, norveški princ Haakon in njegova soproga, princesa Mette-Marit, poroča nemška tiskovna agencija dpa.