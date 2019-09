Pred svetovnim dnevom srca pozivi k zdravemu načinu življenja

Ljubljana, 28. septembra - Pred nedeljskim svetovnim dnevom srca, ki poteka pod geslom Bodimo junaki srca, je v Ljubljani potekala osrednja prireditev, na kateri so se vrstili pozivi k zdravemu načinu življenja. Mimoidoči so se lahko seznanili, kako paziti na svoje zdravje, kako ukrepati v primeru težav, izmerili pa so si lahko tudi krvni tlak in raven holesterola v krvi.