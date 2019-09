Slovenski dan v Seu d'Urgellu

Seu d'Urgell, 28. septembra - Na svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju je sobota slovenski dan. Slovenci so že v slalomu pobrali dve kolajni, kraljica dneva je postala kajakašica Eva Terčelj, ki je postala svetovna prvakinja in s tem dosegla največji slovenski ženski uspeh v tem športu, še pred njo pa je Luka Božič v kanuju osvojil bronasto kolajno.