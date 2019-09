Luka Potočar na 15. mestu najboljši Slovenec v moških kvalifikacijah

Kranj, 28. septembra - V Kranju so se končale kvalifikacije domače tekme svetovnega pokala športnih plezalcev v disciplini težavnost. Na startu je bilo 72 tekmovalcev, med njimi sedem Slovencev. Jutrišnji polfinale so si zagotovili trije, Luka Potočar s 15. dosežkom kvalifikacij, Martin Bergant z 20. in Anže Peharc z 21.