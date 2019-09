V SAB začeli z zbiranjem podpisov za posvetovalni referendum o financiranju osnovnih šol

Ljubljana, 28. septembra - V SAB so danes začeli z zbiranjem podpisov za posvetovalni referendum o financiranju osnovnih šol. V ustavi želijo jasen zapis, da je država dolžna financirati le javno šolstvo. To po besedah predsednice SAB Alenke Bratušek ne pomeni, da so proti zasebnim šolam, a če se starši odločijo vpisati otroke vanje, morajo to tudi financirati, pravi.