Božič in Terčeljeva z olimpijsko kvoto, Savšek brez finala

Seu d'Urgell, 28. septembra - Na svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah v Seu d'Urgellu so se končali polfinalni boji v slalomu kanuistov in kajakašic. V finale deseti najboljših sta se uvrstila Luka Božič in Eva Terčelj, ki sta tako Sloveniji priborila tudi olimpijsko kvoto, izpadel pa je Benjamin Savšek.