Bernarda Jurič se predčasno vrača iz Avstralije

Darwin, 28. septembra - Slovenska udeleženka ekstremne kolesarske preizkušnje po avstralskih brezpotjih, Bernarda Jurič, se je prisiljena iz Avstralije vrniti domov prej, kot je načrtovala. Njene načrte so preprečile zdravstvene težave. Padci so pustili posledice, zdravniki pa so ji pri pregledu ugotovili, da ima zlomljeno rebro.