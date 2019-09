Harden in Westbrook si želita nastopiti na olimpijskih igrah v Tokiu

San Francisco, 28. septembra - Ameriška košarkarska reprezentanca bo na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu očitno sanjska. Po kitajskem debaklu, ko so Američani zabeležili svoj najslabši rezultat v zgodovini svetovnih prvenstev, si številni zvezdniki tega športa onstran velike luže želijo preprečiti takšen scenarij na olimpijskih igrah in so že napovedali, da bodo del ekipe.