Newyorške borze v rdečem

New York, 27. septembra - Newyorške borze so dan zaključile s padci. Na današnje trgovanje in zaključek pod izhodiščem so vplivali predvsem slabi gospodarski podatki in poročila v ZDA. Nekoliko skrbi je med vlagatelje vnesla tudi novica, da Trumpova administracija razmišlja o novih omejitvah ameriških naložb na Kitajskem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.