Ob mednarodnem dnevu prevajanja nov festival Prevodni Pranger

Maribor, 30. septembra - Slovenija ob mednarodnem dnevu prevajanja dobiva nov festival Prevodni Pranger, ki bo posvečen prevodom svetovne književnosti in humanistike. V fokus bo po napovedih KUD Pranger postavil prevode slovenskih prevajalcev in prevajalk iz nemškega, ruskega, srbskega in francoskega jezika. Začeli bodo nocoj v Mariboru s poklonom Stanku Jarcu.