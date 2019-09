Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 27. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je polurna čakalna doba na mejnih prehodih Starod in Jelšane za osebna vozila ob vstopu v državo, prav tako na prehodu Gruškovje, kjer tovorna vozila na izstop čakajo do eno uro, osebna vozila do pol ure ter na prehodu Obrežje, kjer tovorna vozila na vstop čakajo do eno uro.