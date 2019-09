Fursu nagrada za naj izboljšavo v javni upravi

Ljubljana, 27. septembra - Na dnevih slovenske uprave, ki so v četrtek in danes potekali na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, so že četrto leto zapored razglasili zmagovalca natečaja za naj izboljšavo v javni upravi Premik naprej 2019. Zmaga je pripadla Finančni upravi RS (Furs) za projekt Mobilna aplikacija eDavki, so sporočili s fakultete.