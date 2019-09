London: V pogajanjih z Brusljem nas čaka še veliko dela

Bruselj, 27. septembra - Glavni pogajalec Evropske unije za brexit Michel Barnier se je danes v Bruslju ločeno sestal z britanskim ministrom za brexit Stephenom Barclayjem in irskim zunanjim ministrom Simonom Coveneyjem. Slednji je ocenil, da so med Brusljem in Londonom še vedno "pomembne razlike". Tudi v Londonu pa so ocenili, da jih čaka še veliko dela.