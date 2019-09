Cerar v New Yorku gostil ministre Zelene skupine

New York, 27. septembra - Zunanji minister Miro Cerar je danes v New Yorku na zajtrku gostil ministre in visoke predstavnike Zelene skupine. Skupino je vzpostavila Slovenija in združuje šest manjših držav, ki v svojih politikah in delovanju promovirajo zelene politike in spodbujajo prehod na zeleno gospodarstvo ter uporabo obnovljivih virov energije.