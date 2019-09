Na Vrhniki slovesno odprli Dneve evropske kulturne dediščine

Vrhnika, 27. septembra - Na Vrhniki so slovesno odprli Dneve evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine. Ob tem so razglasili uvrstitev projekta Ljubljanica na Unescov seznam najboljših praks za podvodno kulturno dediščino. Kot je dejala državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Petra Culetto, ima Vrhnika izjemen potencial pri naravni in kulturni dediščini.