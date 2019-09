Gradnja prva stavbe za širitev Goodyearove proizvodnje v Kranju zaključena

Kranj, 29. septembra - Projekt širitve proizvodnje podjetja Goodyear Dunlop Sava Tires v Kranju poteka v skladu z načrti. S prvo fazo širitve so začeli januarja in z gradnjo prve stavbe že zaključili. Kot so v podjetju pojasnili za STA, pričakujejo, da bodo prve pnevmatike iz razširjene proizvodnje kupcem ponudili v začetku prihodnjega leta.