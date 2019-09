Mladi na ulicah znova zahtevali podnebno ukrepanje

pripravilo gospodarsko uredništvo in dopisniki

Ljubljana, 27. septembra - Ulice številnih slovenskih in svetovnih mest so ponovno zasedli mladi, ki so skupaj s svojimi somišljeniki iz drugih generacij od odločevalcev zahtevali hitre in konkretne ukrepe za zaščito podnebja. V Sloveniji se je podnebnih štrajkov udeležilo več tisoč mladih, ki so tokrat zavrnili srečanja s politiki.