Vipavska hitra cesta v predoru Barnica spet prevozna

Vipava, 27. septembra - V predoru Barnica so odstranili posledice prometne nesreče, vipavska hitra cesta je ponovno prevozna proti razcepu Nanos, so sporočili s prometnoinformacijskega centra. Hitra cesta je bila zaprta približno uro in pol, v nesreči pa se je poškodoval motorist.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje sta ob 14.26 v bližini kraja Hrašče na hitri cesti Vipava-Nanos trčila motorno kolo in tovorno vozilo. Pomoč poškodovanemu motoristu so nudili gasilci in reševalci iz Ajdovščine.