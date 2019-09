Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 27. septembra - Indeksi na newyorških borzah so se uvodoma obarvali neenotno. Vlagatelji po mnenju analitikov spremljajo predvsem dogajanje na relaciji ZDA-Kitajska, ki sta že dobro leto vpleteni v trgovinsko vojno. Ameriški predsednik Donald Trump je za optimizem poskrbel z izjavo, da bi lahko do trgovinskega dogovora prišlo prej, kot je bilo pričakovano.