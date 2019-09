Adria ob koncu tedna zgolj z večernima letoma v Frankfurt, v ponedeljek 11 letov

Brnik, 27. septembra - Adria Airways bo v soboto in nedeljo znova izvedla le večerna poleta na relaciji Ljubljana-Frankfurt-Ljubljana. V ponedeljek bo nato izvedla 11 letov, in sicer v Frankfurt, München, Bruselj, Zürich in na Dunaj. Pri vseh petih destinacijah bo izvedla tudi povratni let. Letela bo tudi iz Ljubljane v Tirano, so sporočili iz družbe.