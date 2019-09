Ljubljanska borza: Krkine delnice potisnile SBI TOP navzdol

Ljubljana, 27. septembra - Ljubljanska borza je teden končala z rahlim padcem indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. Navzdol so ga potisnile delnice Krke, ki so se pocenile za nekaj več kot pol odstotka. Borzni posredniki so sklenili za 1,27 milijona evrov poslov, vlagatelji pa so najbolj povpraševali po delnicah Krke, Petrola in Cinkarne Celje.