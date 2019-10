Nova osebna izkaznica z letom 2021 bo biometrična

Ljubljana, 1. oktobra - Slovenija bo morala z 2. avgustom 2021 uvesti biometrične osebne izkaznice, kot to določa uredba Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov EU. Pri Informacijskem pooblaščencu opozarjajo, da bo treba zagotoviti, da ne bi prišlo do uporabe biometrijskih podatkov za druge namene.