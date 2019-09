Sabalenka in Riskejeva finalistki Wuhana

Wuhan, 27. septembra - Belorusinja Arina Sabalenka in Američanka Alison Riske sta finalistki teniškega turnirja WTA v Wuhanu z nagradnim skladom 2,828 milijona dolarjev. Deveta nosilka Sabalenka je s 7:5 in 6:4 izločila prvopostavljeno Avstralko Ashleigh Barty, Riskejeva pa je bila s 7:5 in 7:5 boljša od pete nosilke, Čehinje Petre Kvitove.