Na Kras ponovno vabi Festival kraška gmajna

Sežana, 27. septembra - S srečanjem, posvečenim arhitekturni dediščini Krasa in kulturi oblikovanja prostora, se bo danes v Parku Škocjanske jame začel nov cikel doživetij in dogodkov Festivala kraška gmajna. Festival naravoslovnega in dediščinskega turizma že četrto leto predstavlja kraško gmajno, eno najstarejših kulturnih krajin v Evropi.