Na podnebni štrajk z mamo ali učiteljico

piše Martina Gojkošek

Ljubljana, 27. septembra - Podnebni štrajk je danes v Ljubljani znova združil vse generacije, prevladovali pa so mladi. Od osnovnošolcev do srednješolcev in študentov; na Trg republike v Ljubljani so prispeli na zelo različne načine. Nekatere so pripeljale mame, drugi so bili tam s celotnimi razredi z učiteljico na čelu. Tudi protest je namreč (lahko) del pouka.