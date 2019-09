Francoski poslanci podprli pravico do umetne oploditve samskih in istospolno usmerjenih žensk

Pariz, 27. septembra - Spodnji dom francoskega parlamenta je danes potrdil predlog zakona, ki bo samskim in istospolno usmerjenim ženskam omogočil pravico do umetne oploditve. S tem je bil postavljen temelj za spopad s konservativci, ki opozarjajo, da bi to ustvarilo generacije otrok brez očetov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.