V Bruslju podelili prve nagrade za inovacije Horizon Impact

Bruselj, 27. septembra - Evropska komisija je razglasila prve dobitnike nagrade Horizon Impact, namenjene projektom, ki jih financira EU in imajo socialni učinek v Evropi in zunaj nje. Med nagrajenimi projekti so zdravilo za redko bolezen, tehnološke rešitve za večjo varnost uporabe interneta in ukrepi za zaščito obalnih območij pred učinki podnebnih sprememb.