Belgijsko-romunski finale v Taškentu

Taškent, 27. septembra - Belgijka Alison Van Uytvanck in Romunka Sorana Cirstea sta finalistki teniškega turnirja WTA v Taškentu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. Tretjepostavljena Belgijka je v polfinalu s 6:3 in 7:5 izločila peto nosilko, Čehinjo Krystino Pliškovo, osmopostavljena Romunka pa je bila s 6:0 in 6:3 boljša od Ukrajinke Katarine Zavacke.