Na cesti na Ljubelj izvedeni ukrepi za zaščito pred skalnimi podori

Ljubelj, 28. septembra - V tržiški občini so zadovoljni z izvedeno investicijo za celovito zaščito pred skalnimi podori na odseku državne ceste med Tržičem in Ljubeljem, ki jo je 28. aprila zasul skalni podor. Nastal je 200 metrov dolg nasip iz kamnitega materiala, ki je armiran z jeklenimi armaturnimi elementi. Dodatno so postavili tudi alarmni sistem z video nadzorom.