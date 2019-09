Podnebni protestniki znova preplavili svet

Rim, 27. septembra - Tudi danes so ulice številnih mest po svetu zavzeli mladi, ki vlade in parlamente pozivajo k odločnemu in pravičnemu podnebnemu ukrepanju. Prvi so na ulice podali mladi v Avstraliji in Aziji, protestni val pa se nadaljuje v Evropi, tudi v Sloveniji. O množični udeležbi poročajo predvsem iz italijanskih mest.