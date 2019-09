Koper, 27. septembra - Policisti so v četrtek ob 21.15 v Galantičih ustavili osebni avto, v katerem je bilo pet oseb, in sicer voznik, državljan Kosova, in štirje državljani Albanije. Voznika, ki začasno prebiva v Veliki Britaniji, bodo kazensko ovadili, ker je nedovoljeno pripeljal tujce preko državne meje, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.