Na sprejemu pri Pahorju izpostavili pomen ustavnih dopolnil izpred 30 let za nadaljnje demokratične procese

Ljubljana, 27. septembra - Ob 30. obletnici sprejema 81 ustavnih dopolnil, ki so precej spremenila takratno slovensko socialistično ustavo in so med drugim potrdila pravico Slovencev do samoodločbe, so na današnjem sprejemu pri predsedniku republike Borutu Pahorju izpostavili pomen dopolnil za nadaljnje demokratične procese v Sloveniji.