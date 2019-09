Pod okriljem Sigica nastala nova spletna stran Music Slovenia

Ljubljana, 27. septembra - Slovenski glasbenoinformacijski center (Sigic) je ustvaril novo spletno stran Music Slovenia, ki je namenjena predstavitvi slovenske glasbe in glasbenikov domači in mednarodni javnosti. Spletna stran vključuje bazo podatkov o slovenskih glasbenikih, zasedbah, festivalih, prizoriščih, agencijah in organizacijah, povezanih s slovensko glasbo.