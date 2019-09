V Afganistanu danes predsedniške volitve

Kabul, 28. septembra - V Afganistanu bodo danes potekale četrte predsedniške volitve od padca talibanskega režima 2001. Znova je v ospredju boj med sedanjim predsednikom Ašrafom Ganijem in izvršnim vodjo države Abdulahom Abdulahom, ki sta si po volitvah pred petimi leti morala razdeliti oblast. V ozadju pa so znova sumi volilnih prevar in predvsem nasilje.