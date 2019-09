Nagrada občinstva 33. grafičnega bienala Honzi Zamojskemu

Ljubljana, 27. septembra - V sklopu letošnjega 33. grafičnega bienala so poleg glavne nagrade, ki jo je prejel v Londonu živeči umetnik Hamja Ahsan za projekt Aspergistanski referendum, ob koncu podelili še nagrado občinstva za najboljšega umetnika. To je dobil poljski umetnik Honza Zamojski, ki se je v Ljubljani predstavil z novim delom z naslovom Zbiranje in srečevanje.