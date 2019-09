KPK znova pozvala ministrstvo in zbornico k ukrepanju v zvezi s privilegiji zdravnikov

Ljubljana, 27. septembra - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je 16. septembra znova pozvala ministrstvo za zdravje in Zdravniško zbornico Slovenije, naj ukrepata v zvezi z ugotovljenimi korupcijskimi tveganji, ki izhajajo iz različnega razumevanja in izvajanja pravic zdravnikov, so danes sporočili s KPK, ki odgovora obeh institucij pričakuje do 18. oktobra.