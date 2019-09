Politika izraža podporo mladim podnebnim protestnikom; ti zahtevajo dejanja

Ljubljana, 27. septembra - Pred današnjimi podnebnimi protesti mladih je udeležencem podnebnih štrajkov podporo izrekel minister za okolje in prostor Simon Zajc. K pogovoru so jih povabili tudi v državnem zboru, a so to povabilo mladi zavrnili. "Dovolj je obljub, zahtevamo ukrepe!" so sporočili.