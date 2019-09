Slovenski odbojkarji: Sijajno, toda ne bomo se ustavili

Ljubljana, 27. septembra - Polfinalna zmaga na evropskem prvenstvu v odbojki je navdušila vse v Sloveniji. Odbojkarji so povzročili pravo evforijo, navijači so do vrha napolnili dvorano Stožice, zdaj pa razmišljajo o poti v Pariz. Odbojkarji pa bodo v Parizu razmišljali o zlati medalji.