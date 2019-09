V Franciji pogasili požar v kemični tovarni

Pariz, 27. septembra - Francoski gasilci so danes sporočili, da so pogasili požar, ki je v četrtek izbruhnil v kemični tovarni na severu Francije, zaradi katerega so bile zaprte šole, oblasti pa so opozorile na nevarnost onesnaženja reke Sene. Vzrok požara še preiskujejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.