Lekova uprava pod novim vodstvom v malenkost spremenjeni postavi

Ljubljana, 27. septembra - Sestava uprave Leka, ki jo od 1. septembra vodi Robert Ljoljo, se malenkost spreminja. Po sklepu nadzornega sveta družbe bodo sedeže ohranili Ivan Durovčik, Ksenija Butenko Černe, Andrej Pardo in Marjan Novak, pridružila pa se jim bosta Uroš Urleb in Raul Intriago Lombeida, so sporočili iz Leka.