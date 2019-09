Evropske borze uvodoma z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 27. septembra - Indeksi na evropskih borzah so se uvodoma dvignili nad gladino. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji še naprej optimistični glede trgovinskega dogovora med ZDA in Kitajsko. Predsednik ZDA Donald Trump je namreč izjavil, da bi lahko do njega prišlo prej, kot je bilo pričakovati.