Zakon proti zlorabam pri odmorih, počitkih, nadurah na vladi spomladi

Ljubljana, 28. septembra - Ministrstvo za delo je na pobudo inšpektorata za delo in socialnih partnerjev pripravilo osnutek sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Trenutno so namreč zaradi oteženega nadzora pri t.i. štempljanju možne zlorabe. Trpijo odmori, počitki, prihaja do neupravičenih nadur. Spremembe naj bi bile na vladi do marca 2020.