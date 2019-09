Zaseženi tanker izplul iz Irana

Teheran, 27. septembra - Tanker Stena Impero, ki je plul pod britansko zastavo in ki ga je Iran pred več kot dvema mesecema zasegel v Hormuški ožini, je danes izplul iz pristanišča Bandar Abas in zapušča iranske ozemeljske vojske, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile iranske pomorske oblasti.